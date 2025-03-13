Hamas'tan Trump'a Tepki

(ANKARA) - Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede, gazetecilerden gelen bir soruya yanıt olarak "Hiç kimse Filistinlileri Gazze'den sürmüyor" sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede gazetecilerden gelen bir soruya yanıt olarak "Hiç kimse Filistinlileri Gazze'den sürmüyor" sözlerine Hamas'yan yanıt geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, "Eğer ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, Gazze Şeridi halkının yerinden edilmesi fikrinden bir geri adımı temsil ediyorsa, bu memnuniyetle karşılanır. Bu tutumun, İsrail işgalinin ateşkes anlaşmalarının tüm maddelerini uygulamakla yükümlü kılınmasıyla pekiştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Trump, geçen ay Gazze'nin ABD tarafından devralınmasını önererek ve savaşın harap ettiği bölgedeki Filistinlilerin kalıcı olarak komşu ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ileri sürerek, Orta Doğu ve dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Arap ülkelerinden dışişleri bakanları dün Katar'da Witkoff ile görüşmüştü

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları dün Katar'da ABD'nin Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek üzere bir araya gelmişti. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplantıya Katar, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün genel sekreteri katıldı. Açıklamada, "Arap dışişleri bakanları, 4 Mart 2025'te Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Zirvesi'nde onaylanan Gazze yeniden inşa planını görüştü. Ayrıca, bu planın sektör içindeki yeniden inşa çabalarının temelini oluşturması konusunda ABD elçisiyle istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştılar" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de tıkanan ateşkese ilişkin yeni bir müzakereler de salı günü Katar'da Witkoff'un da katılımıyla başladı. Hamas liderliğinin siyasi danışmanı Tahir el-Nono, Katar'ın başkenti Doha'da Washington ile doğrudan görüşmeler yapıldığını doğruladı.