Hamas Üç İsrailli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Hamas Üç İsrailli Esiri Serbest Bıraktı

Hamas, serbest bıraktığı 3 İsrailli esiri sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

19.01.2025 23:34
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- Hamas'ın serbest bıraktığı esirler hastaneye sevk edildi

TEL AVİV - Hamas tarafından serbest bırakılan 3 İsrailli esir, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusunun Kızılhaç'tan teslim aldığı Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher aslı esirler sağlık kontrolü için Sheba Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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