Hamas ve ABD, Gazze Ateşkesini Görüşüyor - Son Dakika
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Hamas ve ABD, Gazze Ateşkesini Görüşüyor

Hamas, Gazze'deki ateşkes sonrası ABD ve Katar'la savaşın sona ermesi için görüşmeler yapıyor.

10.03.2025 17:52
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(ANKARA) - Gazze'de ateşkesin birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas, Katar'da arabulucular ve ABD'li bir temsilci ile yaptıkları görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının sona erdirilmesi, askerlerin geri çekilmesi ve bölgenin yeniden inşasının ele alındığını açıkladı.

Gazze'de 19 Ocak'ya yürürlüğe giren ateşkesin altı haftalık birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas, Katar'da bugün   "Mısır ve Katarlı arabulucular ile ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisiyle yapılan müzakerelerde savaşın sona erdirilmesi, geri çekilme ve yeniden inşa konuları ele alındığını" belirtti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, "Arap arabulucuların ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın temsilcisinin çabalarına esneklikle yaklaştık. Önümüzdeki müzakerelerin sonuçlarını ve işgalin (Gazze ateşkes anlaşmasına) uyma taahhüdünü bekliyoruz" dedi.

İsrail kamu yayıncısı KAN'a konuşan ABD temsilcisi Adam Boehler dün, Hamas'ın silahsızlanacağı ve Gazze'de etkinliğini terk edeceği beş ila on yıllık bir ateşkes önerdiğini söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu hafta Hamas ile yapılan doğrudan görüşmeleri doğrulamış, esir işleri özel elçisi Adam Boehler'in Hamas ile doğrudan konuşma yetkisine sahip olduğunu söylemişti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Katar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve ABD, Gazze Ateşkesini Görüşüyor - Son Dakika

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