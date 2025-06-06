Hamas ve İslami Cihad Doha'da Bir Araya Geldi

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin, Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkese varılması konusunda İsrail ile yürütülen dolaylı müzakere sürecini değerlendirdiği belirtildi.

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile Genel Sekreter Ziyad en-Nahhale başkanlığındaki İslami Cihad heyeti Doha'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, heyetlerin, İsrail'in Gazze'de işlediği son katliamlar ile arabulucular kanalıyla yürütülen müzakere sürecini ele aldığı kaydedildi.

Heyetlerin, İsrail'in saldırılarının sona ermesi, askeri güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve insani yardım girişlerinin teminat altına alınmasının gerekliliği üzerinde durduğu aktarıldı.

Heyetlerin ayrıca, İsrail'in, Kudüs, Batı Şeria ve 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında işlediği suçlar ile Suriye ve Lübnan'daki saldırılarını da kınadığı ifade edildi.