Hamas ve İslami Cihad, Gazze\'de İsrail askerlerini ve tankını hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin, Gazze Şeridi'nde 10 İsrail askeri ile bir Merkava tankını hedef aldıkları bildirildi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin Blok bölgesindeki bir evin içine sığınan 10 askerden oluşan İsrail özel kuvvetinin iki anti-personel mayını ile hedef alındığı, makineli tüfeklerle girilen çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Sanayi Kavşağı yakınlarında bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurulduğu, Gazze'nin Es-Sabra Mahallesinin batısında da İsrail'e ait bir "Merkava 4" tankının hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından paylaştığı görüntüde, Gazze'nin batısında yer alan Üniversiteler bölgesindeki Tekaddum kavşağında bir İsrail subayının keskin nişancı tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.