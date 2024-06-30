Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Gazze kentinin Eş- Şucaiyye ve Tel el-Heva mahallelerinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesaplarından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde İsrail askerleriyle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Kassam'ın açıklamasında, Tel el-Heva Mahallesi'nde 2 İsrail personel aracı ile bir buldozerin Yasin-105 roketleri ile vurulduğu ve içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın havan topları, Netzarim ekseninde bir komuta merkezinin ise kısa menzilli "Rucum" füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Şucaiyye'de ayrıca bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle vurulduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri ise Şucaiyye'nin doğusundaki Santral bölgesinde bulunan İhlil Caddesi'nde İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girildiğini, Et-Tekaddum ekseninde İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığını ve ayrıca bir askerin keskin nişancı kurşunuyla vurulduğunu açıkladı.