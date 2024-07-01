Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin içinde ve sınıra yakın yerlerde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesaplarından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve kuzeyindeki Gazze kenti ile sınırdaki yerleşim birimlerinde yaşanan askeri gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Kassam'ın açıklamasında, bir grup askerin, güneydeki Refah kentinde bubi tuzaklı bir evde pusuya düşürüldüğü, evin patlatılmasıyla içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde iki Merkava tipi tankın "Şuvaz" adlı el yapımı patlayıcı ile hedef alındığı, bir evde bulunan bir İsrail askerinin keskin nişancı kurşunuyla vurulduğu ve bir evin içine gizlenmiş İsrail güçlerinin de TBG tipi top mermisiyle hedef alındığı, ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Kassam ayrıca, Şucaiyye Mahallesi'nde karadan ilerleyen İsrail askeri araçlarının geri püskürtülme anına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Kudüs Seriyyelerinin açıklamasında ise Kisufim, El-Ayn es-Salise, Nirim, Sufa, Hulit yerleşim birimleri ile Gazze sınırındaki yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nde, İsrail askerleri ile araçlarının havan toplarıyla vurulduğu, Refah'ın güneybatısında İsrail askeri araçlarına bombalı saldırı düzenlendiği, bir Merkava tankının vurulduğu ve Batı Mezarlığı çevresinde İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Amitay Askeri Üssü'ndeki komuta merkezinin roketlerle, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim eksenindeki ikmal hattında İsrail askerleri ile araçlarının havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.