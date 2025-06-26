Hamile Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki trafik kazasında hamile bir sürücü yaşamını yitirdi.
Ş.A'nın kullandığı 38 DL 625 plakalı otomobil, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hamile sürücü Ş.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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