Hamsi Bolluğu İğneada'da - Son Dakika
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Hamsi Bolluğu İğneada'da

Balıkçılar İğneada'da hamsi avlayarak limana dönerken, fiyatların düşmesi bekleniyor.

01.01.2025 00:47
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Hamsi balıkçıların rotasını İğneada'ya çevirdi

Denize açılan balıkçılar, binlerce kasa hamsi ile limana dönüyor: Kasası bin 500 ile 2 bin lira arasından satılıyor

KIRKLARELİ - Denize açılan balıkçılar, binlerce kasa hamsi ile limana döndü. Hamsi bolluğu nedeniyle fiyatlarda düşüş beklenirken limanda kasası bin 500 ile 2 bin lira arasından satılıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun, Rize, Zonguldak, Giresun, Balıkesir, Ordu gibi birçok ilde denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar "Bu gidişle balık fiyatları düşecek" diye konuştu.

Yaklaşık bin, 2 bin kasa ile limana dönen balıkçılar vatandaşların taze balık yemesi için mesai harcadıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 - 4 gündür hamsi bolluğunu yaşandığını ifade eden balıkçı Onur Dursun, "Diğer senelere göre balıkta daha çok bolluk yaşanıyor. Gece gündüz demeden balığın peşinden gidiyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından balıkçıların İğneada'ya geldiğini aktaran Dursun, "Samsun'dan Trabzon gibi birçok ilden balıkçılar geldi. İşin yanı sıra burada aile gibiyiz" diye konuştu.

Tekne başı bin, 2 bin kasa hamsi avlandığını belirten Dursun, hamsi bolluğunun 1 ay daha sürmesini beklediklerini aktardı.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini anlatan Ömer Akyol, bin, 2 bin kasa ile limana geri döndüklerini söyledi. Akyol, Türkiye'nin birçok ilinden balıkçıların hamsinin izini sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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