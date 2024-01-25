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Hamza Dağ, İzmir'e iz bırakacak eserler bırakmaya çalışacak - Son Dakika
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Hamza Dağ, İzmir'e iz bırakacak eserler bırakmaya çalışacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Buca ilçesinde Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği'ni ziyaret ederek, önümüzdeki dönemde hep birlikte bırakacakları eserlerle gelen nesillerin övgüyle bahsedeceğini söyledi. Dağ, İzmir'in sorunlarını çözmek için tüm hemşehrileriyle birlikte çalışacaklarını ve evlatlarına nasıl bir süreç hayal ediyorsa İzmir'deki kardeşlerine ve evlatlarına da aynı nazardan baktıklarını ifade etti.

Hamza Dağ, İzmir\'e iz bırakacak eserler bırakmaya çalışacak
25.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:19
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Önümüzdeki dönemde hep beraber bizden sonra gelen nesillerin övgüyle bahsedeceği eserleri hep birlikte bırakmaya çalışacağız." dedi.

Buca ilçesinde Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğini ziyaret eden Dağ, başta Balkanlar olmak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen insanların İzmir'e yerleştiğini söyledi.

Hazırladıkları projeleri önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını anımsatan Dağ, "4,5 milyon hemşehrimizle kol kola, bir arada önümüzdeki süreci inşa edeceğiz. İzmir ve 30 ilçesinde izi, eseri olan ve bu sokaklarda dolaşmış, bu sokakların derdini, tasasını ve güzelliklerini de bilen birisiyim. Onun için bizim sözümüz, taahhüdümüz şu, bizim sizlere söyleyeceğimiz en önemli söz açıkçası şu; önümüzdeki dönemde hep beraber bizden sonra gelen nesillerin övgüyle bahsedeceği eserleri hep birlikte bırakmaya çalışacağız. Bizim derdimiz tasamız bu." diye konuştu.

Dağ, Buca'nın sorunlarını bildiğini, yeni hastanenin hizmete alınmasında ve cezaevinin kaldırılması konusundaki çalışmalarda yer aldığını dile getirdi.

İz bırakacak eserler için çaba göstereceğini vurgulayan Dağ, "Bunu bütün hemşehrilerimizle yapacağız. Benim 4 evladım var. Ben onlara hangi nazarla bakıyorsam, İzmir'deki bütün evlatlarımıza da aynı nazardan bakıyorum. Evlatlarıma baktığımda ben onlar için nasıl bir süreç hayal ediyorsam ve o beni heyecanlandırıyorsa İzmir'deki kardeşlerime ve evlatlarımıza da aynı nazarla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Uğur Şengöz ise Hamza Dağ gibi bir ismin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Eski MHP İzmir Milletvekili Aslan Savaşan da "Balkan dernekleri ve hemşehrilerimiz olarak sizin arkanızdayız. İzmir'in sorunlarını sizin aşacağınıza inanıyoruz ve yanınızdayız." şeklinde konuştu.

Uluslararası Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler de Hamza Dağ'ın eşinin Balkan kökenli olduğunu belirterek, seçimde kendisinin yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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AK Parti, Rumeli, Kosova, İzmir, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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