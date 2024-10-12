Han Kang Nobel Ödülünü Kutlamayacak - Son Dakika
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Han Kang Nobel Ödülünü Kutlamayacak

Han Kang, savaşlar nedeniyle 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kutlamayacağını açıkladı.

12.10.2024 00:16
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"Şiirsel düzyazısı" dolayısıyla 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Güney Koreli roman yazarı Han Kang'ın, savaşları gerekçe göstererek ödülünü kutlamayacağı ve basın toplantısı düzenlemeyeceği bildirildi.

Güney Kore medyasındaki haberlere göre, Han'ın babası Han Seung-won, bir basın toplantısında kızının Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasına ilişkin konuştu.

Han, "Kızım, savaş şiddetlenirken ve her gün insanlar öldürülürken kutlama ya da basın toplantısı yapamayacağını söyledi. Benden, böylesine trajik olaylara şahit olurken kutlama yapmamamı istedi." dedi.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü

Güney Koreli roman yazarı Han Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla kazanmıştı.

Han'ın, The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları bulunuyor.

Kaynak: AA

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