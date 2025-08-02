Hapis Cezaevi Kaçaklığına Son

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin (36) kentte olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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