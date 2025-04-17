Hapis Cezaevi Yolcusu: A.C.Ç. Yakalandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sakara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde dün yaptığı uygulamada 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi gözaltına aldı. A.C.Ç'nin başta özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A.C.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.