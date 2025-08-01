Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin Gebze'de olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezalı Hükümlü Gebze'de Yakalandı - Son Dakika
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