Haraç Çetesi Ümraniye\'de Yakalandı

ÜMRANİYE ve Ataşehir'de iş yerlerini kurşunlayarak haraç almaya çalıştıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olay sonrası sosyal medyada "Kapattım ışıkları beni bulmak isteyen yaksın" paylaşımı yaptığı, yakalandığında ise polise "Beni nasıl buldunuz" diye sorduğu öğrenildi.

Olay, 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haraç vermediği gerekçesiyle iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri ateş açarken, diğeri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarına ve önünde park halinde bulunan otomobile 11 kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

BİRİ ATEŞ ETTİ DİĞERİ KAYDA ALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen silahlı saldırı görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla önce Avrupa Yakası'na geçtiklerini ardından da Anadolu Yakası'na geri döndüklerini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

KİMLİKLERİ SAHTE SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kimliklerinin kaybolduğunu öne süren şüpheliler, polise sahte isim verdi. Ancak sorgulamada çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine kimliklerinin sahte olduğu ortaya çıktı. İsmini S.Ö. olarak söyleyen şüphelinin gerçek kimliğinin B.K. (22) olduğu ve hakkında 12 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca B.K.'nin 8 ayrı dosyadan arandığı, daha önce işlediği suçlar nedeniyle toplam 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu da öğrenildi. Diğer şüphelinin ise F.K.Ö. olduğu ve poliste 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

'KAPATTIM IŞIKLARI' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Polis, F.K.Ö.'nün sosyal medya hesaplarını da inceledi. Şüphelinin elinde silahla çekilen fotoğraflarını paylaştığı ve bunlardan birinin üzerine "Kapattım ışıkları. Beni bulmak isteyen yaksın" yazdığı görüldü. Şüphelinin yakalandığında ise ilk sözlerinin "Beni nasıl buldunuz" olduğu öğrenildi. Diğer yandan Gasp Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin 2 Haziran 2025 tarihinde Ataşehir Ferhatpaşa mahallesi Aytaşı sokakta bulunan bir iş yerini haraç almak için kurşunladıkları tespit edildi. İş yerine 4 kurşun isabet ettiği saldırı olayıyla ilgili daha önce yapılan operasyonda S.M.S.'nin (18) tutuklandığı öğrenildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan B.K. ve F.K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.