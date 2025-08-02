Haraççı Parkı Açıldı

Arnavutköy Belediyesince yapımı tamamlanan Haraççı Parkı, törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye tarafından 2 bin 400 metrekarelik alanda oluşturulan parkın açılış töreninde, 212 bin metrekare alana sahip olacak Haraççı Millet Bahçesi'nin projesi de tanıtıldı.

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çocukların bu vatanı yaşatacak nesil olduklarını ifade ederek, "Bu park sizlere helal olsun. Burası, Arnavutköy'de açtığımız onlarca parktan sadece bir tanesi. Biz biliyoruz ki çocukların hakkı parkta, yeşil alanda vakit geçirmektir." dedi.

Yeni dönemde Arnavutköy'ü millet bahçeleriyle anılan bir ilçe haline getirmek istediklerini belirten Candaroğlu, Haraççı Millet Bahçesi'nin sadece bir yeşil alan değil; sosyal yaşam, eğitim ve kültürün iç içe geçtiği bir vizyon projesi olduğunu vurguladı.

Candaroğlu, "Haraççı Parkı artık sizlere emanet. Millet bahçemizi de kısa sürede tamamlayıp sizlere teslim edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından çocuklarla halı sahaya çıkan Candaroğlu, miniklerle futbol ve basketbol oynadı.

Açılışa, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve vatandaşlar katıldı.

Park ve millet bahçesi

Toplam 2 bin 400 metrekarelik alana sahip Haraççı Parkı'nda; bin metrekare yeşil alan, 320 metrekare çocuk oyun alanı, 300 metrekare halı saha, 240 metrekare modüler saha, 60 metrekare fitness alanı ve yürüyüş yollarıyla bölgeye çok yönlü bir sosyal yaşam alanı kazandırıldı.

Haraççı Millet Bahçesi ise 212 bin metrekarelik alanı ve zengin donatılarıyla Arnavutköy'e yeni bir vizyon kazandıracak. Projede; sosyal tesis, kültür merkezi, müze, kütüphane, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları, etkinlik ve mesire alanları, otopark ve cami gibi birçok sosyal ve kültürel unsur yer alacak.