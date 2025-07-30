Haredi Partilerden Gazze için Ateşkes Destek

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklediklerini açıkladı.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden çekilen Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına destek verdiklerini açıklayan bir bildiri yayınladı.

Haredi partiler açıklamada, "Esirlerin serbest bırakılması için herhangi bir anlaşma önerisini destekleyeceğiz, çünkü onların kurtarılmasından daha önemli bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan esirlerin bir an önce serbest kalması için harekete geçmesi istendi.

İsrail'de uzun süredir tartışılan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın hazırlanmaması Ultra-Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekmişti.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri hükümetten çekildiklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun Meclisin tatilde olduğu sürede koalisyon hükümetini kurtarmak için adımlar atmasının beklendiği aktarılmıştı.