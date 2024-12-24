Haredilerden Zorunlu Askerlik Protestosu - Son Dakika
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Haredilerden Zorunlu Askerlik Protestosu

İsrail'de Haredi grup, Bney Brak'ta zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto düzenledi.

24.12.2024 22:48
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İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler, (Harediler) başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi.

Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan yaklaşık 100 kişilik Haredi grup, protesto için akşam saatlerinde Bney Brak kentindeki Zeev Jabotinsky Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Geleneklerine uygun siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka takan Harediler, "Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz" şeklinde slogan attı. Harediler, el ele tutuşup halka yaparak dans etti.

Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi de yapan bazı göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı.

Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanan polise "Naziler" diyerek tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını 16 Kasım'da onaylamıştı.

İsrail'de Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

Politika, Tel Aviv, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Polis, Son Dakika

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