Hareket, Harris'i Desteklemeyecek

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ABD'de Filistin yanlısı "Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi", kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemeyeceklerini açıkladı.

The Hill'in haberine göre, Hareket, seçimler yaklaşırken adaylar hakkındaki tutumlarına dair açıklama yaptı.

Hareketin seçimlerde Harris'i desteklemeyeceği bildirilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "katliamı hızlandırma ve savaş karşıtı aktivizmin bastırılmasına dair planları olduğu" belirtilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkanlığına da karşı olunduğu kaydedildi.

Hareketin seçimlerde üçüncü bir partinin adayını da önermediği, kritik salıncak eyaletlerde üçüncü parti oylarının dolaylı olarak Trump'ı güçlendireceği gerekçesiyle bu seçenekten kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Aylardır Başkan Yardımcısı Harris'i Gazze politikasını değiştirmeye çağırdık, böylece hayatları ve demokrasimizi kurtarmak için kritik eyaletlerdeki seçmenleri harekete geçirebildik." denildi.

Açıklama, Harris'in dün Bağlılık Bildirmeyenler Hareketinin başladığı Michigan'da kampanya yapmasıyla aynı zamana rastladı. Michigan, kasım ayındaki seçimlerde kritik eyaletlerden biri olarak görülüyor.