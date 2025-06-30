Hareketlilik Haftası 2025 Lansmanı Yapıldı

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) tanıtıldı.

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde, Kuğulu Park'ta halka açık yapılan etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, burada yaptığı konuşmada, haftanın bu yılki temasının "Herkes için hareketlilik" olarak belirlendiğini söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2025 yılı teması kapsamında oluşturulduğunu belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Tasarımda evrensellik ilkesine göre her vatandaşın ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesi için duraklar ve araçlar engelsiz hale getirilmeli, dijital uygulamalar herkes için erişilebilir olmalı. Ulaşımda tek tipe dayalı sistemler yerine entegre ve çeşitli ulaşım modelleri benimsenmeli. Bisiklet ve yaya yollarının güvenliği bu anlayışın önemli bir parçasıdır."

Karalar, toplum temelli katılım kapsamında, ulaşımla ilgili kararlarda vatandaşların ve sivil toplumun sürece katılımının sağlanması, kapsayıcı yönetim anlayışının ön planda olması gerektiğini ifade etti.

Kararlarda o hizmetten yararlanacak kişilerin söz hakkı olması gerektiği görüşünü aktaran Karalar, coğrafi işbirliği kapsamında da ulaşımın sadece şehir merkezlerinde değil, ilçeler ve yakın bölgeler arasında da kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Karalar, "Bu hedefe ulaşmak, tüm tarafların ortak çabasıyla mümkündür. Bu buluşmamızın amacı da esasen bu işbirliğini yaygınlaştırmaktır." dedi.

"Bugün atılan her adım, yarın yaşam kalitesine katkı sunacaktır"

Karalar, kentsel hareketliliğin sadece ulaşımdan ibaret olmadığını, sosyal kapsayıcılık, ekonomik kalkınma, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşıma, kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın ortak çabasıyla başlanabileceğini belirten Karalar, "Bugün atılan her adım, yarın yaşam kalitesine katkı sunacaktır. Avrupa Hareketlilik Haftası bu sürecin başlangıcıdır. Günlük hayatta yapılacak küçük tercihler, toplu taşıma, yürüyüş ve bisiklet kullanımı tercihlerimiz büyük değişimlerin temelini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru planlar uygulanırsa, belediyeler hava kirliliğini izleyip azaltabilir"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski??????? de Türkiye'yi "daha yeşil, akıllı ve kapsayıcı şehirlerle ilham vermeye devam eden bir ülke" olarak tanımladı.

Ulaşımın kapsayıcı, erişebilir ve adil olması gerektiğini vurgulayan Ossowski, bu alandaki kısıtlamaların fırsatları sınırlayacağını söyledi.

Ossowski, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda İtalya, İspanya ve Avusturya'nın yanı sıra İstanbul'dan İzmir'e, büyükşehirlerden küçük kasabalara Türk belediyelerinin çok güçlü bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nı, "kalıcı değişim için bir kıvılcım" olarak niteleyen Ossowski, bu kapsamda Türk şehirlerinde yürütülen çalışmalara değindi.

Ossowski, Gaziantep'te yeni yaya ve bisiklet yollarının yapıldığına işaret ederek, Konya'da akıllı trafik sistemleriyle emisyonun azaltıldığını söyledi. Hava kirliliğinin Avrupa'da yaklaşık 400 bin erken ölüme yol açtığını aktaran Ossowski, "Doğru planlar uygulanırsa, belediyeler hava kirliliğini izleyip azaltabilir ve vatandaşlara hava alma haklarını geri verebilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşların katıldığı bilgi yarışması yapıldı ve ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini, belediye başkanları takdim etti.

Programın ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediyesi Bandosu'nun konseri eşliğinde Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki yürüyüşte, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine ve karbon salınımının azaltılmasına dikkati çekmek için bisiklet sürdü.