Harkiv'e Hava Saldırısı: 33 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında en az 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Sinegubov, Rusların saldırıda güdümlü hava bombaları kullandığını, Harkiv'deki Şevşenkivskiy semtinin hedef alındığını kaydetti.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 33 kişinin yaralandığını bildiren Sinegubov, "Maalesef yaralı sayısı artabilir." ifadesini kullandı.

" Rusya'nın tek istediği saldırıları ve cinayetleri sürdürmek"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'e düzenlediği saldırıya tepki göstererek, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv'e iki güdümlü hava bombası attığına işaret ederek, "Hiçbir askeri amacı olmayan, tamamen anlamsız saldırılar. Görüyoruz ki Rusya'nın tek istediği saldırıları ve cinayeti sürdürmek." ifadelerine yer verdi.

Rusların ayrıca, gece boyunca ülkesine 103 insansız hava aracı (İHE), 4 füzeyle de saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, gece düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

"Dün İstanbul'da yapılan toplantıda, Rus tarafına derhal ve tam ateşkes önerisi bir kez daha sunuldu." ifadesine yer veren Zelenskiy, Rusların buna rağmen Ukrayna'nın yerleşim yerlerine saldırıları sürdürdüğünü vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı durdurması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya, terörü durdurmuyor, diplomasiyi engelliyor ve bu yüzden tam kapsamlı yaptırımları ve lojistiğine, askeri üslerine ve askeri üretimine yönelik saldırılarımızı hak ediyor. Diplomasinin işe yaraması için her şeyi yapacağız. Ancak bu savaşı durdurması gereken Rusya'dır. Savaşı bizzat kendisi başlattı."