Harry Potter Müzikleri Türkiye'de

U-Concert'in organizasyonuyla Lord of the Sound Senfoni Orkestrası, Harry Potter serisinin unutulmaz müziklerini Türkiye'de yapacağı turne ile sanatseverlerle buluşturacak.

U-Concert'ten yapılan açıklamaya göre, "Hogwarts Magic Symphony" başlıklı konserde dinleyiciler, Harry Potter dünyasının unutulmaz anlarını senfonik müzik eşliğinde yeniden yaşayabilecek.

Serinin ikonik sahnelerine hayat veren müzikler, senfoni orkestrası, vokal solistler ve görsel şovlarla zenginleştirilmiş özel bir sahne prodüksiyonu ile sunulacak.

Konser takvimi kapsamında orkestra, 2 Eylül'de Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, 3 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 4 Eylül'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, 5 Eylül'de Adana 01 Burda PGM'de 6 Eylül'de Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 7 Eylül'de Kahramanmaraş Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 9 Eylül'de Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, 10 Eylül'de Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 11 ve 12 Eylül'de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 13 Eylül'de Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde, 14 Eylül'de İstanbul'da İstanbul Kongre Merkezi'nde ve 15 Eylül'de Mall of İstanbul'da sahne alacak.