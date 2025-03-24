Harvard'dan Halil'e Destek Bildirisi

Harvard Üniversitesi'nde aralarında çok sayıda öğretim üyesinin de bulunduğu 80 Yahudi, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasını kınayan bir bildiriye imza attı.

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, ABD'deki üniversitelerden yaklaşık 3 bin kişinin imzaladığı bildiriye katılanlar arasında Harvard'daki öğretim üyesi, personel ve öğrenciler de yer aldı.

Halil'in tutuklanmasına karşı yazılan bildiriyi Harvard bünyesinden aralarında çok sayıda öğretim üyesinin de bulunduğu 80 Yahudi imzaladı.

Bildiride, "Kampüsteki toplulukların üyelerini taciz eden, okuldan atan, tutuklayan ya da sınır dışı etmek için adımızı kullanan herkesi kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Filisin destekçiliğinin antisemitizmle ilişkilendiren yanıltıcı söylemlere karşı dikkatli olunması önerilen bildiride, üniversiteler Halil'in serbest bırakılması için kurumsal kaynakları tahsis etmeye çağrıldı.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.