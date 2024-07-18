Hasankeyf ilçesinde sebze meyve bahçelerinde su sorunu giderildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi.
İlçeye bağlı Akalın köyünde sebze meyve bahçelerinde su yetersizliği yaşayan vatandaşların destek talebi üzerine Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma ile 1500 metre su borusu döşenerek vatandaşların su sorunu giderildi.
Vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.
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