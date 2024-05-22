Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde tasarım beceri atölyeleri açıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 3 okulda kurulan tasarım beceri atölyesinin açılışı yapıldı.
Batman Valiliği tarafından ilçede Saklı İlkokulu, Hasankeyf Ortaokulu ve Hasankeyf İmam Hatip Lisesinde tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
Vali Ekrem Canalp'in online katılımıyla Hasankeyf Ortaokulunda yapılan açılış törenine, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdussamet Oral ve öğretmenler katıldı.
Atölyelerde teknoloji, drama, görsel sanatlar, müzik ve yaşam becerileri konularına uygulamalı eğitim verilecek.
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