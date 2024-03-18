Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak\'tan Çanakkale mesajı

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünyada emsali olmayan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ettiklerini ifade eden İmrak, milletin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlere ve gazilere rahmet diledi.

İmrak, şunları kaydetti:

"Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi, fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma mücadelesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten, Anadolu'nun her yerinden gelen kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir."