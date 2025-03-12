Hasankeyf'te Dağ Keçileri Görüntülendi

Hasankeyf'te dağ keçileri böyle görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü çevresindeki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Hasankeyf ilçesine Üçyol köyü mevkiinde bir grup yaban keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keçilerin yaşadığı bölgeleri foto kapanla takip ederken, köylüler cep telefonu ile keçileri görüntüledi. Daha çok Hasankeyf çevresindeki dağlarda görülen ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 'Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri sayısının Hasankeyf çevresindeki dağlarda arttığını belirten Üçyol köy sakinleri, yaban hayatının korunması ve bilinçsiz avlanmalara karşı yaptırımların artırılmasının gerektiğini dile getirdi.