Hasankeyf'te Engebeli Arazi Üzerinde Buğday Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'te Engebeli Arazi Üzerinde Buğday Hasadı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı. Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan çiftçiler, biçerdöverin kullanılamadığı arazilerinde geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor. Buğday başakları oraklarla kesilerek iple bağlanıp eşeklerle köye yakın bir araziye taşınıyor. Hasat sonrası saplar samandan ayrılırken, buğdaylar değirmende öğütülerek una dönüştürülüyor ve samanlar hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.

01.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı.

İlçenin Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı yıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sıcak havanın etkili olduğu bölgede oraklarla buğday başaklarını keserek hasat ediyor, kesilen başakları iple bağlayarak eşeklerle köye yakın boş bir araziye taşıyorlar.

Çiftçiler günün sonunda ise kesilen buğday başaklarını patoza atarak sapla samanını ayırıyor.

Saplarından ayrılan buğdaylar değirmende öğütülerek una dönüştürülürken, samanlar ise hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.

Çiftçilerden Seyfettin Orhan, gazetecilere, arazilerinin engebeli olmasından dolayı işlerinin zahmetli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Orhan, "Babamın orağıyla hasat yapıyorum. Köyümüzde kaldık ve hiçbir yere gitmedik. Hayatımızı köyde sürdürüyoruz. Arpa, buğday ve mercimek ekip, biçiyoruz. İşimiz zor. 5 çocuğumla dayanışma halinde çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te Engebeli Arazi Üzerinde Buğday Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te Engebeli Arazi Üzerinde Buğday Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement