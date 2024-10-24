Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 60 paket sigara ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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