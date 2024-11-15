Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 42 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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