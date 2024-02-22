Hasköy'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı 15'e indi
MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde bu yıl 4 yeni okulun daha hizmete alınmasıyla sınıf sayısı 399'a yükselirken, sınıf başına düşen öğrenci sayısı ise 18'den 15'e düştü.
Hasköy ilçesinde inşaatı tamamlanan 4 okul, ikinci dönemde kapılarını öğrencilere açtı. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığının Muş'a yönelik eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, toplamda 1 milyar 53 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti. Bu ödenekle gerçekleştirilen projelerin önemine değinen Kıvanç, öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Hasköy ilçemizde bu yıl 4 okulumuz teslim edilmiştir ve bu 4 okulun teslim edilmesiyle birlikte 359 olan sınıf sayısı 399'a yükselmiştir. Sınıf başına düşen öğrenci sayısı 18 iken 15'e düşmüştür. Tabii ki bu eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi, sınıf başına düşen öğrenci sayısının düşmesi, eğitimin kalitesinin yükselmesine büyük katkı sunacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımının 2022 yılında Muş'ta gerçekleştirdiğini aktaran Kıvanç, "62 okulumuz 2022 yılında tamamlanmış, 2023 yılında 47 okulun inşaatı devam etmiş ve bunların 27'si inşaat sezonu döneminin sonunda bitirilip teslim edilmiş durumdadır. Geriye kalan 20 okulumuzun yüzde 85 oranında gerçekleşmesi sağlanmış, umuyoruz ki 2024 yılının inşaat sezonu döneminde bu okullar da müdürlüğümüze teslim edilecektir" dedi.
Müdür Kıvanç, yatırımlar ile birlikte sınıf başına düşen öğrenci sayısında düşüş olduğunu belirterek, "Eğitim öğretim ortamlarının iyileşmesiyle büyük rol oynamış, sınıf başına düşen öğrenci sayımız da en uygun hale getirmiştir. Bu da eğitimdeki çıtanın yükselmesinde büyük bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin daha iyi yürütülmesi açısından da bu projelerin içerisinde aynı zamanda spor salonları, pansiyonlar ve yemekhaneler de bulunmaktadır. Bu ilimiz için son derece yüksek bir rakamdı. Bu inşaat sezonu döneminde müteahhitlerimizin hak edişleri 645 milyon lira ödenmiştir. Bu da ilimiz için ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamıştır. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
İlin bu anlamda son derece büyük başarılara doğru gideceğini hatırlatan Kıvanç, "Bu yıl yaptığımız projelerde, Türkiye birincisi olan projelerimiz, çocuklarımızın hazırladığı projeler, YKS ve LGS'deki başarılar, çocuklarımızın sportif ve kültürel anlamdaki başarıları son derece bizleri mutlu ediyor. Toplamda 698 okul mevcut iken yeni okulların tamamlanmasıyla birlikte 760'a yükselecek ve bu okullarımızda 108 bin öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
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