Hasta Mahpuslara Kelepçe Zulmü

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mehmet Emin Çam, Batman Beşiri Cezaevi'nde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı, anjiyo oldu, tetkikleri dahi kelepçeli yapıldı. Şu anda tahliye edilmesi gerekirken cezaevi ile hastane arasında kelepçeli bir şekilde mekik dokuyor. Bu yaşananların hukuki, vicdani ve insani hiçbir tarafı yoktur. Hasta mahpuslara yaklaşım, Kürt sorununa, demokrasiye ve hukuka yaklaşımın aynasıdır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabı üzerinden Batman Beşiri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Emin Çam'a ilişkin açıklama yaptı. Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Emin Çam, Batman Beşiri cezaevinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı, anjiyo oldu, tetkikleri dahi kelepçeli yapıldı. Şu anda tahliye edilmesi gerekirken cezaevi ile hastane arasında kelepçeli bir şekilde mekik dokuyor. Bu yaşananların, hukuki, vicdani ve insani hiçbir tarafı yoktur. Hasta mahpuslara yaklaşım, Kürt sorununa, demokrasiye ve hukuka yaklaşımın aynasıdır. Hasta mahpuslara yapılan bu zulme dair hiçbir gerekçe meşru değildir. Başta Mehmet Emin Çam olmak üzere tüm ağır hasta mahpusların derhal ve acil bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor."