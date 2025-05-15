Hastane Davasında Zafer

İzmir'de 2 yıl önce şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisinden giriş yapan ve anjiyo için aynı şirketin bünyesindeki başka bir hastaneye sevk edilen kişi, haksız yere tedavi ücreti alındığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Remzi Çopur (56), 8 Temmuz 2023'te göğsünde şiddetli ağrı olduğu şikayetiyle ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Doktorlar, yüksek ihtimalle kalp krizi geçirdiğini, acilen anjiyo yapılması gerektiğini ancak bulundukları hastanede operasyon yapabilecek doktorun olmadığını belirterek, dilaltı hapı verdikleri hastayı ambulansla aynı şirketin Buca ilçesinde işlettiği hastaneye sevk etti.

Ameliyatın ardından belgeleri inceleyen Çopur, "acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş" gibi işlem yapılması üzerine durumu hastane yönetimine bildirdi. Çopur, ücreti ödemeden ve belgeleri imzalamadan hastaneden çıkış yaptırılamayacağının iletilmesi nedeniyle 29 bin 903 lira ödeme yaptı.

Hastaneden tedavi gideri olarak ödediği paranın iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesine açtığı davayı kazanan Çopur'a muayene ücretinin faiziyle ödenmesine karar verildi.

"Sedye üzerindeyken ücret talep edildi"

Emekli Remzi Çopur, AA muhabirine tedavi prosedürlerini bildiğini söyledi.

Sedye üzerindeyken kendisinden ödeme talep edildiğini belirten Çopur, "Ameliyattan önce acilde sedye üzerinde yatarken görevli geldi, 'ücret almamız lazım' dedi. Can havliyle kendi canımı düşünüyorum, 'ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti' dedim. Kredi kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyathaneye çıkardılar." dedi.

Davayı kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Çopur, "Tedavi olacak vatandaşlar da dikkatli olsun, haklarını arasın." diye konuştu.

"Tebliğde acilden yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olduğu açık"

Çopur'un avukatı Ege Görkem Ertürk ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde "ücret alınmayacak tedaviler" başlığı altında acil olarak yapılan müdahalelerin gösterildiğini, müvekkilinin ani rahatsızlığının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.

Mahkemenin kararının emsal olduğunu belirten Ertürk, şöyle devam etti:

"Müvekkilin acil servise müracaat ettiği, kalp ve kan değerleri belli. Mahkemece müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğu kararlaştırıldı. Özel hastanelerde ne yazık ki bu tarz uygulamalar insanların başına gelebiliyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca acilden yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olduğu açık olmasına rağmen ne yazık ki özel hastane tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle müvekkilden fazla ücret tahsilinin yoluna gidildi fakat gün sonunda davamızı kazandık."