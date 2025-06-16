TEMİZLİK YAPILIYOR
İzmir'in Konak ilçesinde plastik fabrikasının deposunda çıkan yangında, bitişikte bulunan ve yoğun duman nedeniyle dış cephesi kararan özel hastanede, sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatıldı. İp sistemiyle çatıdan aşağıya sarkan temizlik ekipleri, dış cephedeki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Hastane Dış Cephesinde Temizlik - Son Dakika
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