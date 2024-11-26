Hastane Yangını Kontrol Altına Alındı

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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposu ile laboratuvarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Samatya'daki hastanenin alt katındaki depoyla laboratuvardan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirilirken, yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 19 araç ve 72 itfaiye personeliyle müdahale edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın alt katlarına indirilen hastalar çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tedavilerinin yapıldığı servislere alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dumandan etkilenme riski nedeniyle üst katta bulunan hastalarımız alt kata transfer edilmiş, gerekli müdahalelerden sonra durum normale dönmüş ve hastalar tekrar kendi yerlerine alınmıştır. Herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp hastane tedavi hizmetlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Eşyalarımı topladım, buraya geldim"

Hastanede tedavi gören Arakil Turgay, gazetecilere, binanın alt katında oldukları sırada yangın çıktığını, yangını görmediğini belirterek. "Sonra bizi tahliye ettiler. Eşyalarımı topladım, buraya geldim." dedi.

İsmini vermek istemeyen görgü tanığı ise kan tahlili sonuçlarını bekledikleri sırada personelin duvarlara ve kapıları vurmaya başladığını, ardından kendilerinden binayı boşaltmalarının istendiğini anlattı.

Ameliyat için hastanede bulunan bir hasta ise "Bugün ameliyat olacaktım. Alarm çaldı, yangın çıktı. Bizi de dışarı çıkardılar. Biz 3. kattaydık. Alarm sesini duyar duymaz dışarı çıktım." diye konuştu.