Hastanede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldürüldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastanede tedavi gören bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Emrah İmamoğlu (37), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Efe A'nın (22) silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan İmamoğlu hastanedeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İmamoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın ardından kaçan Efe A'yı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.