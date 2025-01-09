Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı

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Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün saat 20.30 sıralarında görevliler eşliğinde tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen C.K., firar etti.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin çalışması sonucu C.K., yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı. C.K. daha sonra cezaevine teslim edildi.