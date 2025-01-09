Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün saat 20.30 sıralarında görevliler eşliğinde tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen C.K., firar etti.
Polisin çalışması sonucu C.K., yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı. C.K. daha sonra cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)