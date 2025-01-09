Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı - Son Dakika
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Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı

Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı

Burdur'da tedavi için hastaneye getirilen C.K. isimli mahkum, hastaneden kaçtıktan yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı.

09.01.2025 14:17
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Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün saat 20.30 sıralarında görevliler eşliğinde tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen C.K., firar etti.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin çalışması sonucu C.K., yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı. C.K. daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hastaneden kaçan mahkum köfte yerken yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Tahsin Zafer:
    Adam kacmamış, karnını doyurmak için çıkmış! 24 2 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    kaçtı ne demek kaçtı ne demek Bunun başında bekleyen görevliler hayırdır.. 2 1 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Yarım ekmeklerde kampanya 1 0 Yanıtla
  • Aydın ipek:
    nereye kaçak can ki 0 0 Yanıtla
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