Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika
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Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar

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Bursa'da hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri esnasında 3 arkadaşı hükümlüyü kaçırma girişiminde bulundu. Asansörden hastane koridoruna uzanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

07.02.2025 16:17
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Bursa'da, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ruhsatsız silah e mermileri satın almak ve bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. 30 Ocak'ta gözaltına alınan zanlı, sağlık raporu alınması için Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞLARI HÜKÜMLÜYÜ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

O.A'nın hastanedeki işlemleri sırasında arkadaşları M.A.A, M.A. ve R.A, şüpheliyi kaçırma girişiminde bulundu. Polisle arbede yaşayan zanlılar, daha sonra gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. ve M.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit" suçlarından tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Hükümlü O.A'yı kaçırmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında yaşanan arbede ise hastanenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Dağ başımı lan burası 60 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Malligin bu kadarı pes artik 58 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    ozel guvenlik kicindan korkuyor,bunlar ne is yapar bilmiyorum ki 41 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    4 senenin yatarı yokki serbest kalacak adama zorla ceza verdirtecekler şimdi bari adamın görüşüne gidin kafadan 5 sene yatar şimdi 34 2 Yanıtla
  • Emin Tas:
    Ya. Kaldırın güvenliği yada adam gibi kanun çıkarın yetki verin güvenlik bir işe yaramıyor 31 0 Yanıtla
  • 6490203:
    polis her türlü ziker bunlar neyin kafasında aminim 14 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Nebu cüret 12 0 Yanıtla
  • Emrullah Tetik:
    bunlar Sıfır1 değilde sıfır16 yı izlemişler sanki 11 1 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    ben de anlamadim .5 sene altı yatarı yok ki.bosuna zahmet etmisler bence 5 0 Yanıtla
  • Barış Seckin:
    Polis varken Özel Güvenlik yetkisi kadar müdahale eder. 5 0 Yanıtla
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