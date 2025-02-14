Hatay'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya- Belen yolunda durumundan şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yabancı uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ise tutuklandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.