Hatay'da 16 Öğrenci 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Hatay'da 16 Öğrenci 500 Tam Puan Aldı

05.06.2025 19:02
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Deprem sonrası Hatay'da bursluluk sınavında 16 öğrenci 500 tam puan alarak ödüllendirildi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da 16 öğrenci bursluluk sınavından 500 tam puan almayı başardı

-Girdiği bursluluk sınavında tüm soruları doğru cevaplayan Alper, ismini taşıdığı Alper Gezeravcı gibi uzaya çıkmak istiyor

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bursluluk sınavından 500 tam puan almayı başar an 16 öğrenci, Vali Mustafa Masatlı tarafından ödüllendirildi. Sınavdan 500 tam puan alan öğrenci Alper Dayan büyüdüğünde uzaya giden ilk Türk Alper Gezeravcı gibi uzaya çıkmak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasarı alan Hatay'da, birçok bina ve eğitim kurumları yerle bir oldu. Asrın felaketinde kentteki 1604 eğitim kurumunun yaklaşık 3'te biri depremde kullanılamaz hale geldi. Hatay Valiliği ile hayırseverlerin katkılarıyla 161 eğitim kurumu inşaatı tamamlanırken bazı okullarının güçlendirme çabaları devam ediyor. Bölgedeki eğitim kalitesinin artması ve öğrencilerin başarı seviyelerinin artması için yürütülen çalışmalar sonuç göstermeye devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerini kapsayan bursluluk sınavında Hatay'da 16 öğrenci 500 tam puan almayı başarırken, 2 öğrencide Türkiye derecesi elde etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 18 başarılı öğrenciyi ve velileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Masatlı, başarılı öğrencilere plaket ve hediye takdiminde bulundu. Hediye ve plaket takdiminin ardından Hatay Valisi Masatlı, açıklamalarda bulundu.

"Bugün başarılarıyla bizleri gururlandıran evlatlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum"

Elde ettikleri başarıyla Hataylıları gurulandıran öğrencileri kutlayan Hatay Valisi Masatlı, "Bugün de bizleri gururlandıran bir başarıyı sizlerle paylaşmak ve bu başarıya imza atan çocuklarımızı aileleri ve öğretmenleriyle birlikte tebrik etmek ve bu başarıyı ödüllendirmek için toplandık. 2025 Yılı Bursluluk Sınavı'nda 500 Tam Puan alan öğrencilerimiz; umudumuz, sevincimiz ve gururumuz oldu. Bu başarıyı elde eden 16 evladımızı, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve bu başarıda büyük pay sahibi olan fedakar öğretmenlerimizi en içten duygularımla kutluyorum. Öte yandan bugün; Okul Sporları "Wushu Sanda" Gençler A kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Hataylı gencimizin ve 2025 Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde Abluka Oyunu kategorisinde Türkiye İkincisi olarak bizlere farklı bir mutluluk ve gurur yaşatan gencimizin başarısını ödüllendiriyoruz. Depremi en ağır şekilde yaşayan ilimizde büyük kayıplarımıza rağmen umutlarını ve hayallerini kaybetmeyen bu evlatlarımız, akademik alanda, sporda ve zeka oyunlarında başarılı oldular. Bu başarılar, afetin travmasına rağmen geleceğe umutla yürüyen insanımızın başarısıdır. Yalnızca bir sınavı geçmekle ya da bir yarışmada derece almakla kalmamış; bir felaketi de iradeleriyle aşmayı başarmış olan bu çocuklarımız; bu şehrin umudu, bu ülkenin en parlak yarınıdır da. Bizler, bu şuurla her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün başarılarıyla bizleri gururlandıran evlatlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Ailelerini, Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve süreci özveriyle yöneten tüm eğitim çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Büyünce aynı Alper Gezeravcı gibi Alper Dalyan olarak Ay'a çıkmak istiyorum"

Büyüyünce astronot olup uzaya çıkmak istediğini dile getiren Alper Dalyan, "Bursluluk sınavında 500 tam puan alan 16 öğrenciyle geldik. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı ile tanıştık ve bizlere konuşma yaptı. Valimiz ile birlikte fotoğraf çektirilip hediye ve plaketlerimizi aldık. Büyünce aynı Alper Gezeravcı gibi Alper Dalyan olarak Ay'a çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 16 Öğrenci 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika

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