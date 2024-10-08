Hatay'da 3 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde ve Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde çıkan ev yangınları da itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 3 Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?