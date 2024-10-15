Hatay'da 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile firari hükümlüler A.G, M.D. Ş.N. ve G.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.
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