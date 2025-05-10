Hatay'ın Erzin ilçesinde üst aramalarında 61,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri H.B. ve M.A.B'yı durdurdu.
Üst aramalarında 61,35 sentetik uyuşturucu ele geçiren şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 61,35 Gram Uyuşturucu ile 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?