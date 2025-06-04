Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Asılsız Paylaşıma Gözaltı - Son Dakika
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