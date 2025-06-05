Hatay\'da bayram arifesinde şehitlerin ve depremlerde ölenlerin mezarları ziyaret edildi

Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlerin ve depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Merkez Antakya ilçesindeki şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, şehit yakınları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan vatandaşlar dua etti.

Törenin ardından Yayman, Masatlı ve Öntürk, Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyarette depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine çiçek konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Masatlı, gazetecilere, 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde "en ağır yarayı" Hatay'ın aldığını söyledi.

Afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Masatlı, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan üzücü, yıpratıcı bir konu olsa da atalarımızın 7 defa yıkılan şehrimizi 8'inci defa inşa ettiği gibi bizlere de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 9'uncu defa şehrimizi eskisinden daha sağlam, güçlü ve konforlu yapma işi düştü. Şehrimizi yeniden inşa, ihya ve imar çalışmalarına, seferberlik ruhu içerisinde 7 gün 24 saat mesaiyle devam ediyoruz."

Masatlı, vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.