Hatay\'da çeşitli suçlara karışan 6 zanlıdan 3\'ü tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, N.T, O.S, E.O, O.D, A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T, O.S. ve E.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arıkan, yeni dönemde en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti ve Bingöl'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli yapılan çalışmada, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki motosikletin çarpışması yer alıyor. Kazada yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altıntaş Belediye Başkanı seçilen Hikmet Tunç, görevi Arif Teke'den devraldı. Tunç, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstanbul'a Hizmette Yeni Dönem' programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un geleceğini halkın iradesi doğrultusunda şekillendireceklerini belirtti.
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında, çekici ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlardan 45 kaydı bulunan zanlıyı Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle Mersin-Yenice tren seferleri 2 sene boyunca durdurulacak.
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