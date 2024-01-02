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HATAY'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, Diğerleri Ev Hapsinde - Son Dakika
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HATAY'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, Diğerleri Ev Hapsinde

HATAY'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğer şüphelilere ise ev hapsi verildi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

HATAY\'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, Diğerleri Ev Hapsinde
02.01.2024 - 17:46,
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HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: HATAY'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, Diğerleri Ev Hapsinde - Son Dakika
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