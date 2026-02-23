Hatay'da 6 Şubat'ta Fuat Koku Sitesi'nin Yıkılmasına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında Soruşturma İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da 6 Şubat'ta Fuat Koku Sitesi'nin Yıkılmasına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında Soruşturma İzni

23.02.2026 17:47  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Fuat Koku Sitesi'nin yıkılması sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olayla ilgili olarak 7 eski belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Olayla ilgili yapılan açıklamalarda adalet arayışı devam ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Fuat Koku Sitesi'nin yıkılarak 69 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin eski belediye görevlisi 7 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Sitenin yıkılmasıyla 4 yakınını kaybeden Döne Kaya, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporlarını hatırlatarak, "Her şey ortadayken neden dönemin belediye başkanları ve yardımcıları korunuyor?" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 69 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Fuat Koku ve Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ile kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Öte yandan, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasıyla eski Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, eski Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Kemal Karakaplan ve Erhan Mustafa Tartıcı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nuriye Elçin Eryetli, mülga Odabaşı Belediye Başkanı Hasan Tümer, mülga Odabaşı Belediye Başkan Vekili Atıf Yeşil, mülga Odabaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu, mülga Odabaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın, makine ve inşaat mühendisleri Mustafa İnan, Mehmet Bük ve Muhammet Cevdet Havayıoğlu, inşaat teknikerleri Arif Murat Elçi ve Yüksel Şenol ile sağlık memuru Ekrem Karabacak hakkında soruşturma izni istendi.

7 kişi için soruşturma izni verildi, 7 kişi için reddedildi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararla, Nursel Aydın, Kemal Kadıoğlu, Atıf Yeşil, Nuriye Elçin Eryetli, Muhammet Cevdet Havayıoğlu, Arif Murat Elçi ve Yüksel Şenol'un da aralarında bulunduğu 7 isme soruşturma izni verilirken; belediye başkanları Hasan Tümer ve İsmail Kimyeci'nin de aralarında bulunduğu 7 ismin soruşturulmasına ise izin verilmedi.

Depremde anne, kız kardeşi, eniştesi ve 9 aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kaya, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 28 Mart 2025 tarihinde kısmen soruşturma izni verip kısmen soruşturma izni vermemesine dair dosyanın kararının önce Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha sonrasında da dava dosyasına girdiğini belirtti. Kaya, "Bugün 23 Şubat 2026. Hala itiraz süreçleri devam ediyor ve kamu görevlileri hakkında iddianame süreci başlatılmış değil" dedi.

"Her şey ortadayken neden dönemin belediye başkanları ve yardımcıları korunuyor?"

Kaya, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildiğini, 7 kamu görevlisi hakkında ise izin verilmediğini belirtti. Bu durumun "adaletsizlik" olduğunu savunan Kaya, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporlarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Her şey ortadayken neden dönemin belediye başkanları ve yardımcıları korunuyor? Korunacak biri varsa o da 6 Şubat'ta kaybettiğimiz insanlardı. Bunu kabul etmiyorum. Bize 'buna sebep olanlar hesap verecek' sözü verildi. Peki neredeler? Üç yıldır neden adalet yok? Ne bekleniyor? Bir sonraki depremde yeniden ölmemiz mi gerekiyor? Sadece hayatta 9 ay kalan yeğenim Çınar'ın adaleti bu değil. 6 Şubat saat 04.17'de ailemi mahvettiniz. Üç yıldır da mahkeme salonlarında adalet arayarak benim hayatımı mahvediyorsunuz."

Duruşmalara giriyoruz; sanıklar yok. ya vareste tutulmuşlar ya denetimli serbestlikteler ya da haklarında izin çıkmamış. Biz, 6 Şubat'ta ailesi katledilmiş insanlarız. Bu davalar kamunun davası… Devlet bu davalara sahip çıkmak zorundayken adaletsizliğiyle bizi bir kez daha mağdur ediyor. 6 Şubat günü yaşadığımız felaket yetmedi; şimdi bir de adaletsizliğin kurbanı mı olacağız? Bu mu adalet? Bu mu bize vaat edilen hesap sorma?"

Öte yandan Fuat Koku Sitesi'nin müteahhitler yönünden yargılanmasına yarın saat 10.00'da Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 6 Şubat'ta Fuat Koku Sitesi'nin Yıkılmasına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında Soruşturma İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Edirne’de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor Edirne'de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
20:37
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan sonra iki kötü haber daha
Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar! Kırmızı kart çıktı
18:30
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:06:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay'da 6 Şubat'ta Fuat Koku Sitesi'nin Yıkılmasına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında Soruşturma İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.