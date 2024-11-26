Hatay\'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Narlıca Mahallesi'nde üç katlı bir evin üçüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle inceleme başlatıldı.

HATAY/ DHA