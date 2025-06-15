Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan S.M.Ö. ve H.O ile çeşitli suçlardan aranan M.H. ve O.O.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.